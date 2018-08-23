Развитие страхования интеллектуальной собственности в Азербайджане требует поддержки - эксперт

23 августа 2018 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время страхование интеллектуальной собственности в Азербайджане не получило ожидаемого развития, считает эксперт в области страхования Вугар Гусейнли.

По словам эксперта, продукт, продажи которого стартовали в прошлом году, пока не получил популярность.

"Дело в том, что очень немногие компании знают о данном продукте и сталкиваются с ним только при подготовке документов для таможенных органов в рамках регистрации торгового знака в Азербайджане и борьбой с контрафактной продукцией. Учитывая то, что Государственный таможенный комитет требует данную страховку в рамках регистрации торгового знака в обязательном порядке, непопулярность продукта можно объяснить тем, что компании не проявляют активность в данном вопросе", - сказал Гусейнли Trend.

Эксперт считает, что в настоящее время продукт может вызвать интерес в основном у крупных зарубежных компаний.

"Крупные зарубежные компании всерьез занимаются борьбой с контрафактной продукцией. Поэтому данный продукт может вызвать их интерес. Я знаю, что некоторые компании, действующие на территории Азербайджана, например, Unilever, уже приобрели этот страховой продукт. Что касается азербайджанских компаний, то здесь в первую очередь необходимо упростить процесс получения патентов, что позволит увеличить количество интеллектуальной собственности в стране. И, впоследствии уже можно будет задуматься о ее страховании", - сказал Гусейнли.

Азербайджан приступил к страхованию интеллектуальной собственности с прошлого года. Продукт предназначается для международных компаний, экспортирующих в Азербайджан различную продукцию.

Формирование страхового покрытия и страховых взносов по данному продукту зависит от того, насколько тот или иной бренд популярен и насколько часто его подделывают. Также рассматривается торговый оборот компании в Азербайджане и список дистрибьюторов данной компании в стране. Что касается покрытия, то оно также меняется в зависимости от рисков и составляет от пяти тысяч до пяти миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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