Азербайджан представит логистический и туристический потенциал в Китае

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представит логистический, туристический и инвестиционный потенциал в Китае, сообщил Trend торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.

По словам торгового представителя, презентация состоится в рамках предстоящей международной импортной выставки, которая пройдет в ноябре текущего года в Шанхае. На выставке также будут представлены продукция под брендом Made in Azerbaijan.

"2018 год объявлен в Китае годом импорта, а это значит, что страна широко открывает свои врата для импорта товаров со всего мира. Поэтому на данной момент, наша задача заключается в тщательной подготовке к первой китайской, международной импортной выставке, которая состоится этой осенью, в одном из крупнейших городов Китая. На мой взгляд - это одно из самых важных событий не только в Китае, но и во всем мире. Азербайджан будет представлять свои товары на этой выставке, причем мы будем не только демонстрировать качество наших товаров, но и логистический, туристический и инвестиционный потенциал нашей страны", - сказал собеседник агентства.

Торговый представитель добавил, что это событие приходится на период открытия винного дома в Шанхае. Такое решение, пояснил он, было принято, поскольку на выставку соберется 150 тысяч покупателей из Китая и других стран для заключения контрактов и покупки товаров.

"В процессе подготовки к предстоящей выставке мы встречаемся с китайскими государственными и частными кампаниями, с тем, чтобы они воспользовались возможностью близкого знакомства с продукцией азербайджанских предприятий", - сказал Надироглу, отметив, что в следующие пять лет Китай планирует импортировать товары на сумму больше чем на 10 триллионов долларов.

Далее торговый представитель отметил, что на сегодняшний день в Китае активно работают и развиваются различные электронные платформы, посредством которых азербайджанским производители могут напрямую реализовывать свои товары китайским потребителям в розницу.

"Это розничная электронная торговля сегодня пользуется большим спросом в Китае и во всем мире. Данный вид торговли развивается большими темпами, и сейчас мы также вплотную занимаемся изучением этой платформы, так как спрос на этот вид торговли привлекателен также для Азербайджана", - сказал торговый представитель, добавив, что в 2017 году китайцы затратили больше одного трилиона долларов на закупку разных товаров через интернет.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Китаем в прошлом году составил почти 1,3 миллиарда долларов, что на 33 процента больше показателя 2016 года. Экспорт за год вырос на 63,75 процента, до 443,8 миллиона долларов, а импорт - на 21,4 процента, до 854,5 миллиона долларов.

Главными экспортными товарами из Азербайджана в Китай в минувшем году были химическая продукция, топливо, пластмасса и изделия из нее. Из Китая в Азербайджан за минувший год были ввезены электрическая аппаратура, оборудование и запчасти к ним, транспортные средства и запчасти, одежда и детали, керамические изделия, предметы обихода.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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