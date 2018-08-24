Китай пересматривает правила по иностранным инвестициям в свой банковский сектор

24 августа 2018 17:32 (UTC+04:00)

Китайский комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью сообщил о решении отменить и пересмотреть некоторые правила по иностранным инвестициям в банковский сектор страны в попытке продвинуть вперед финансовую открытость, сообщает агентство Синьхуа.

Китай отменит правила управления инвестициями зарубежных финансовых институтов в китайские органы с применением одинаковой политики выхода на рынок и административного утверждения как для китайских, так и иностранных инвестиций, говорится в заявлении комитета.

В трех других документах комитет отменит ограничения на иностранные холдинги в китайских банковских учреждениях и компаниях по управлению активами.

Новыми правилами предусмотрено, что при вкладывании инвестиций зарубежными организациями в коммерческие или сельские финансовые органы управление и контроль над такими органами не изменится.

Китай, говорится в заявлении, создаст справедливый, открытый и прозрачный механизм для иностранных инвестиций в банковский сектор и будет сохранять систему стабильной и устойчивой.

Этот шаг по мере последовательного продвижения Китаем открытости в своем финансовом секторе связан с мерами по снижению ограничений для иностранных инвесторов и увеличению инвестиций на рынках акций и облигаций.

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