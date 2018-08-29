В июле экспорт Турции увеличился более чем на 10%

БАКУ /Trend/ - В июле 2018 года экспорт Турции увеличился на 11,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Института статистики Турции (TUİK), распространенном в среду.

Отмечается, что в июле 2018 года экспорт Турции составил 14,9 миллиарда долларов.

«В июле этого года импорт Турции сократился на 6,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года и составил 20,5 миллиарда долларов», - говорится в сообщении института.

Согласно сообщению, за июль турецкий экспорт в Германию составил 1,294 миллиарда долларов. Китай занимает первое место в списке стран, из которых Турция импортирует товары.

«В июле 2018 года импорт Турции из Китая составил 1,975 миллиарда долларов, из России - 1,886 миллиарда, из Германии - 1,691 миллиарда долларов», - говорится в сообщении TUİK.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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