Официальный курс маната к мировым валютам на 4 сентября (Версия 2)

4 сентября 2018 09:34 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:14)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9727 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

04.09.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9727

1 австралийский доллар

1 AUD

1.228

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0442

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8131

1 бразильский реал

1 BRL

0.4088

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1142

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1526

1 чешская крона

1 CZK

0.0766

1 чилийский песо

1 CLP

0.2483

1 китайский юань

1 CNY

0.2492

1 датская крона

1 DKK

0.2646

1 грузинский лари

1 GEL

0.6612

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1865

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0115

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1868

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7527

1 израильский шекель

1 ILS

0.4706

1 канадский доллар

1 CAD

1.2974

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6109

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.411

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0885

1 молдавская лея

1 MDL

0.1019

1 египетский фунт

1 EGP

0.0948

1 норвежская крона

1 NOK

0.2033

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0214

1 польский злотый

1 PLN

0.4596

1 российский рубль

1 RUB

0.025

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2381

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.38

1 турецкая лира

1 TRY

0.2565

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0553

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0598

100 японских иен

100 JPY

1.5296

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1217

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