AtaBank и VISA International начали совместную кампанию «Принеси Визу, Получи ВИЗУ»

БАКУ /Trend/ - ОАО AtaBank и VISA International начали новую совместную кампанию. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, клиенты, которые имеют действительные визы для поездок за рубеж в рамках кампании получат возможность получить бесплатную пластиковую карту VISA Classic или VISA Gold от ОАО AtaBank.

Для этого достаточно прийти в головной офис или один из филиалов Банка с удостоверением личности и заграничным паспортом и показать свою действительную визу. Тип получаемой пластиковой карты зависит от страны путешествия и продолжительности визы.

Карты VISA Classic и VISA Gold могут быть выпущены только в долларах и евро.

Кампания предназначена только для физических лиц и будет продолжаться до последнего рабочего дня 2018 года 28 декабря.

Карты VISA используются почти в 200 странах и имеют разные преимущества. С помощью этих карт клиенты могут совершать внутренние и международные торговые операции через POS-терминалы или в режиме онлайн и могут осуществлять различные банковские операции с помощью AtaNet, интернет и мобильного банкинга ОАО AtaBank.

Пользователи WhatsApp могут написать на номер банка 050 9999136 и получить подробную информацию о продуктах и кампаниях VISA.

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