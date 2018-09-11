Kapital Bank провел очередной тренинг для пенсионеров

11 сентября 2018 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Kapital Bank инициативной группой «Üçüncü Bahar» («Третья весна») был организован центр для пенсионеров «Yaşa» («Живи!»), который функционирует при министерстве труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Б. Буньятова, 12).

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, на прошлой неделе Kapital Bank провел очередной тренинг по финансовой грамотности пенсионеров. Пенсионеры участвовали на тренинге «Использование платежных карт и правила безопасности», представленным пресс-секретарем Kapital Bank Парвизом Садраддиновым. В информационных материалах указана подробная информация о пенсионных картах, банкоматах, PIN-коде и POS-терминалах. Дополнительно объясняется, что необходимо делать в случае, если карта украдена или утеряна.

Следует отметить, что основной целью центра «Yaşa» является организация соответствующих мероприятий с целью предоставления досуга для людей пенсионного возраста, обеспечения активного участия пожилых людей в социально-экономической, политической и культурной жизни страны, а также возможностей для их образования и занятости. В настоящее время более 300 человек являются активными членами центра. В обучениях, которые бывают посвящены различным темам, каждый раз принимают участие около 40–50 человек.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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