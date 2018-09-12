Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики.

Об этом сказал в среду заместитель главы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на мероприятии, посвященном Дню независимости Бразилии.

«После установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией важно расширение контактов между двумя странами и проведение обсуждений по вопросам, представляющим взаимный интерес. Между двумя странами проводятся политические консультации», - сказал он.

Для Азербайджана имеет важное значение тот факт, что Бразилия в вопросе решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта поддерживает принципы суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств, сказал замминистра.

«Между Азербайджаном и Бразилией создана рабочая группа по сотрудничеству в сферах торговли и экономики. Необходимо максимально использовать потенциал этой рабочей группы для расширения сотрудничества. Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики. Для Азербайджана было бы полезным использовать опыт Бразилии в сфере сельского хозяйства», - добавил Мамедгулиев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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