NIKOIL | Bank проводит акцию для нефтяников

БАКУ /Trend/ - NIKOIL | Bank объявил о запуске акции по кредитованию сотрудников нефтегазовой отрасли на льготных условиях. Годовая процентная ставка по кредиту снижена на два процента, а банковская комиссия составляет всего один процент.

Согласно сообщению банка, нефтяники могут получить потребительский кредит на сумму до 30 000 AZN на период от 6 до 36 месяцев. Кредит в размере до 7500 AZN выдается без залога и поручительства. Акция продлится до 15 октября текущего года.

Для оформления кредита необходимо предоставить в любое отделение NIKOIL | Bank-a удостоверение личности гражданина АР, действительную справку с места работы и выписку с зарплатного счета за последние 6 месяцев.

NIKOIL | Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы Банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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