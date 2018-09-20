Узбекистан может ужесточить правила беспошлинного ввоза товаров

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Узбекистана планирует изменить правила беспошлинного ввоза продукции для физических лиц с тем, чтобы узбекистанцы могли завозить по одной единице соответствующей продукции один раз в полгода, вместо одного раза в месяц, сообщили в четверг узбекские СМИ со ссылкой на проект постановления правительства.

На данный момент граждане республики могут беспошлинно ввозить в страну через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты в течение одного календарного месяца 20 видов товаров, по одной штуке от каждого: холодильник, морозильник, кондиционер, пылесос, стиральную машинку, газовую или электрическую плиту, телевизор, микроволновку, электрическую мясорубку, духовую печь, утюг, фен, кухонный комбайн, телефонный аппарат, компьютерную технику, принтер, планшет, ноутбук и столовую посуду (комплект).

Кроме того, Госкомтаможни намерено поменять правила завоза и самых распространенных товаров, входящих в категорию «прочие». Сегодня узбекистанцы могут раз в сутки завезти два килограмма от каждого наименования товара, но не более десяти килограмм общего веса. То есть можно беспошлинно завезти по два килограмма любой продовольственной или другой бытовой продукции.

Однако таможенные органы намерены ужесточить правила и по этой категории товаров: они предлагают сделать так, чтобы граждане страны могли завезти два килограмма каждого наименования товара, однако не раз в сутки, а раз в месяц.

Эти меры позволят бороться с «серым импортом», который сегодня процветает в приграничных районах страны. Многие узбекистанцы, практически каждый день отправляются как на работу, пересекая границу с Казахстаном и Кыргызстаном, и ввозя оттуда беспошлинные товары, которые затем перепродаются на рынке Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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