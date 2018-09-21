GM Uzbekistan продала 100 автомобилей "под открытым небом"

БАКУ /Trend/ - Компания GM Uzbekistan с 15 по 16 сентября в рамках программы «Автосалоны под открытым небом» по Узбекистану продала 100 автомобилей, передаёт "UzDaily.uz".

В частности, компания реализовала 38 автомобилей Cobalt, 30 автомобилей Lacetti, 28 автомобилей Spark и 3 автомобиля Nexia. Кроме того, в автосалоне в Ташкенте был продан один автомобиль Malibu.

Самыми активными городами по продажам стали Ташкент, Бухара, Наманган, Коканд и Фергана.

Напоним, что все автомобили в «Автосалонах под открытым небом» доступны по акции «Автомобиль за 45 минут!», подразумевающей осуществление всех операций по приобретению и оформлению автомобиля в течение 45 минут.

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