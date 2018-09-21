В Масаллинском промышленном квартале состоялась презентация службы "Друг МСБ"

21 сентября 2018 17:27 (UTC+04:00)

МАСАЛЛЫ /Trend/ - В созданном в Масаллы промышленном квартале состоялась презентация первой региональной службы "Друг малого и среднего бизнеса" Агентства развития малого и среднего бизнеса, находящегося в подчинении министерства экономики Азербайджана.

Во время презентации выступили председатель правления Агентства Орхан Мамедов и заместитель главы Исполнительной власти Масаллинского района Насир Мухтарлы.

"Для развития малого и среднего предпринимательства, для оказания поддержки и соответствующих услуг предпринимателям Агентство будет применять новые механизмы такие, как "Дома МСБ", "Друзья МСБ", "Волонтеры МСБ" и т.д", - сказал Мамедов.

Мухтарлы отметил, что создание в Массалинском районе промышленного квартала является знаменательным событием.

"Созданный в Масаллы промышленный квартал придаст импульс расширению деятельности предпринимателей в районе. Здесь планируется открыть около 200 новых рабочих мест", - добавил Мухтарлы.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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