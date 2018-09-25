Азербайджанский Unibank осуществил очередную выплату процентов держателям облигаций

БАКУ /Trend/ - ОАО КБ “Unibank” выплатило очередные проценты держателям облигаций. Таким образом, это уже третий раз как держатели облигаций банка получают процентную прибыль от ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Напомним, что на аукционе, состоявшемся 28 декабря 2017 года на Бакинской фондовой бирже, были полностью размещены 1000 процентных именных бездокументарных необеспеченных облигаций Unibank общей стоимостью 10 миллионов долларов и номинальной стоимостью каждой по 10 тысяч долларов США. Согласно условиям проспекта эмиссии, процентный доход выплачивается держателям облигаций через каждые 90 дней.

Следует отметить, что на данный момент облигации Unibank в долларах являются одними из самых высокодоходных на рынке. Период обращения облигаций с годовой ставкой в 6 процентов составляет шесть лет и владельцы облигаций получат проценты 24 раза до конца срока.

Успешное размещение этих облигаций осуществлялось дочерней компанией банка - Unicapital. Наряду с привлечением средств с открытого финансового рынка, целью также является запланированное увеличение поддержки Unibank в развитии рынка ценных бумаг Азербайджана. Средства от продажи облигаций направлены со стороны Unibank на финансирование ненефтяного сектора экономики, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Unibank, созданный в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «Mbank» (1992 года) и «PROMTEXBANK» (1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находится такой крупный мировой финансовый институт, как Европейский банк реконструкции и развития.

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.