Узбекско-корейское предприятие углубляет локализацию автопромышленности страны

БАКУ /Trend/ - В Хорезмской области Узбекистана состоялось открытие нового филиала узбекской-южнокорейского производителя систем климат-контроля - OʹzERAE, сообщили в пресс-службе компании.

Новое представительство СП ООО OʹzERAE Climate Control в свободной экономической зоне Хазорасп будет производить системы отопления и вентиляции для автомобилей «Дамас» и «Лабо», производимых GM Uzbekistan.

Целью запуска нового филиала стало расширение номенклатуры производимой продукции, углубление локализации, а также создание новых рабочих мест в Хорезмской области.

Максимальная мощность производства систем отопления и вентиляции составляет 72 тысяч единиц в год. На предприятии реализована многофункциональная система проверки качества, сырья, комплектующих и готовой продукции на каждом производственном этапе.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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