МФК окажет Узбекистану содействие во вступлении в ВТО

БАКУ /Trend/ - В рамках расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями в Торгово-промышленной палате (ТПП) Узбекистана состоялась встреча первого заместителя председателя Ислома Жасимова с главой делегации Международной финансовой корпорации (МФК) Группы Всемирного Банка Виолейн Конар-Лиси по вопросам торговой политики, упрощению процедур торговли, а также оказанию содействия Узбекистану по вступлению во Всемирную торговую организацию, передаёт "UzDaily.uz".

На встрече стороны обсудили эффективность проводимых экономических реформ Узбекистана в дальнейшей либерализации внешнеэкономической сферы, упрощении процедур внешней торговли, а также созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности в сфере таможенного регулирования экспортно-импортных операций.

В ходе встречи члены делегации МФК были подробны ознакомлены с деятельностью ТПП Узбекистана по поддержке субъектов предпринимательства во внешнеэкономической сфере, обеспечении защиты прав и интересов предпринимателей в перед государственными органами, взаимодействии Палаты с государственными органами в сфере развития предпринимательства и создания благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности.

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