Азербайджан и Россия могут увеличить товарооборот на 20-25%

"В случае устранения данных препятствий мы можем увеличить товарооборот на 20-25 процентов. Что касается текущего товарооборота, то за первое полугодие 2018 года он вырос на 10 процентов. Ожидаем, что данный показатель сохранится до конца года", - сказал Талыбов.