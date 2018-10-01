Индийские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Индийские предприниматели заинтересованы во вложении инвестиций в Узбекистан и реализации совместных проектов.

Об этом, как говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана, стало известно по итогам встречи Шавката Мирзиёева с руководителями крупных индийских компаний.

На встрече отмечалось, что в Узбекистане создаются все условия для зарубежных инвесторов.

Представители деловых кругов Индии высоко оценили осуществляемые под руководством президента Узбекистана экономические реформы и выразили заинтересованность во вложении инвестиций в Узбекистан и реализации совместных проектов.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 сентября 2018 года прибыл в Индию с государственным визитом.

Глава Узбекистана начал свой визит в Индию с посещения Агры. Шавкат Мирзиёев и его супруга посетили комплекс Тадж-Махал в Агре.

Сооружение, являющееся наследием династии Бабуридов, свидетельствует об общности истории узбекского и индийского народов, прочной основе для тесных двусторонних отношений.

В ходе визита запланирован ряд встреч и переговоров с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом, премьер-министром Нарендрой Моди и другими руководителями страны.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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