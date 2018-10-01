Индийские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Узбекистан

1 октября 2018 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индийские предприниматели заинтересованы во вложении инвестиций в Узбекистан и реализации совместных проектов.

Об этом, как говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана, стало известно по итогам встречи Шавката Мирзиёева с руководителями крупных индийских компаний.

На встрече отмечалось, что в Узбекистане создаются все условия для зарубежных инвесторов.

Представители деловых кругов Индии высоко оценили осуществляемые под руководством президента Узбекистана экономические реформы и выразили заинтересованность во вложении инвестиций в Узбекистан и реализации совместных проектов.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 сентября 2018 года прибыл в Индию с государственным визитом.

Глава Узбекистана начал свой визит в Индию с посещения Агры. Шавкат Мирзиёев и его супруга посетили комплекс Тадж-Махал в Агре.

Сооружение, являющееся наследием династии Бабуридов, свидетельствует об общности истории узбекского и индийского народов, прочной основе для тесных двусторонних отношений.

В ходе визита запланирован ряд встреч и переговоров с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом, премьер-министром Нарендрой Моди и другими руководителями страны.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕБРР окажет поддержку зелёной энергетике в Узбекистане
Энергетика 10:15
Узбекистан и Россия наладят совместное производство
Бизнес 09:45
Узбекистан и Индия будут сотрудничать в добыче цветных и редких металлов
Бизнес 09:25
«Узагроэкспорт» о планах развития аграрной индустрии Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 29 сентября 14:03
Узбекистан может начать использовать полученные от угледобычи удобрения (Эксклюзив)
Бизнес 29 сентября 14:00
Узбекистан и Индия реализуют инвестпроекты на сумму в $3 млрд
Бизнес 29 сентября 12:33
Лента новостей
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 10:46
В Грузии задействован третий этап техосмотра
Грузия 10:44
Швейцария готова расширять экономические связи с Ираном
Иран 10:39
Владимир Путин отметил подъем российско-китайского стратегического партнерства
Китай 10:35
Число иранских туристов в Турции сократилось более чем на треть
Туризм 10:33
Новые грани партнерства: О сентябрьской встрече президентов Азербайджана и России
Точка зрения 10:32
Предприятия Минпрома в Беларуси увеличили объемы производства на 14%
Беларусь 10:22
Крупные американские банки зафиксировали рост числа кибератак‍
США 10:19
ЕБРР окажет поддержку зелёной энергетике в Узбекистане
Энергетика 10:15