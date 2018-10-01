В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, а на палладиевые - снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота первого октября подорожала по сравнению с пятницей прошлой недели на 8,0325 маната, составив 2020,093 маната, серебра - на 0,5235 маната, до 24,8087 маната, платины – на 5,015 маната, до 1381,76 маната, палладия – подешевела на 36,329 маната, до 1812,846 маната.

Название 01.10.18 28.09.18 Золото XAU 2020,093 2012,0605 Серебро XAG 24,8087 24,2852 Платина XPT 1381,76 1376,745 Палладий XPD 1812,846 1849,175

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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