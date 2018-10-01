В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, а на палладиевые - снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота первого октября подорожала по сравнению с пятницей прошлой недели на 8,0325 маната, составив 2020,093 маната, серебра - на 0,5235 маната, до 24,8087 маната, платины – на 5,015 маната, до 1381,76 маната, палладия – подешевела на 36,329 маната, до 1812,846 маната.
|
Название
|
01.10.18
|
28.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2020,093
|
2012,0605
|
Серебро
|
XAG
|
24,8087
|
24,2852
|
Платина
|
XPT
|
1381,76
|
1376,745
|
Палладий
|
XPD
|
1812,846
|
1849,175
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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