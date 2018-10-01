Алишер Усманов намерен всеми силами помогать Узбекскому металлургическому комбинату

БАКУ /Trend/ - Основатель и совладелец USM Holdings, известный российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о своих планах по инвестированию проектов в Узбекистане, передаёт "Подробно.uz".

Говоря о бизнес-проектах в республике, Усманов, прежде всего, отметил Узбекский металлургический комбинат.

"Я в бизнесе буду только помогать. Компании, которыми я владею, где я акционер, точно будут всеми силами помогать кооперации. Вот как мы это делаем с Узбекским металлургическим комбинатом. Для нас – это рынок сбыта, а для комбината – прекрасное качество сырья, которое дает им возможность создавать конкурентный металл для поставки его последующего использования", – отметил он.

По словам Усманова, "Металлоинвест" уже поставляет свою продукцию на комбинат, примерно, два-три года.

"Поставляем в достаточно серьезном объеме, до 100 миллионов долларов в год. Мы поставляем горячее брикетированное железо", – рассказал бизнесмен.

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