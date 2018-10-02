McKinsey Global Institute: Азербайджан - один из мировых лидеров по росту ВВП на душу населения

2 октября 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в список 11 стран-лидеров по темпам роста ВВП на душу населения по версии McKinsey Global Institute.

В список вошли страны, где ежегодный рост ВВП на душу населения за последние 20 лет превышал пять процентов.

Согласно отчету McKinsey Global Institute, в период с 1996 по 2016 годы реальный рост ВВП на душу населения составил в среднем 8,2 процента. По этому показателю Азербайджан занял второе место среди стран мира, уступив Мьянме (8,9 процента), а среди стран СНГ расположился на первом месте.

Вместе с Азербайджаном в список вошли Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Индия и другие страны.

Также McKinsey Global Institute проанализировал рост ВВП на душу населения за 50-летний период. В эту группу попали Китай, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Для отчета был проведен мониторинг экономики 71 развивающейся страны.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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