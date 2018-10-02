Клуб мастеров Norm Ustalar Klubu: 2 года со дня рождения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Крупнейший производитель цемента на Южном Кавказе, завод Norm Sement, продолжает реализовывать успешные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, сообщает компания во вторник.

Одним из таких проектов является клуб мастеров Norm Ustalar Klubu, основанный в 2016 году и активно действующий на протяжении уже двух лет.

За этот период в различных городах и районах республики – Баку, Гяндже, Мингячевире, Губе, Габале, Кюрдамире и Масаллы – с участием сотрудников технической поддержки компании было организовано 44 просветительских тренинга как для сложившихся профессионалов, так и для мастеров, недавно освоивших профессию; в каждом цикле мероприятий приняли участие около 1500 мастеров. На тренингах учат правильно выстраивать рабочие отношения, организуют обмен мнениями, инструктируют мастеров, отвечают на возникающие у участников вопросы.

В ходе семинара инструктор дает мастерам подробную информацию о продукции Norm, о цементе в целом и его компонентах, о минеральных примесях, добавляемых в цемент, о выборе правильного соотношения цемента и бетона в соответствии с участком назначения, напоминает о правилах применения, специальных типах кладки, свойствах армированного бетона и об особенностях работы в разное время года.

На тренингах обсуждаются не только вопросы повседневной работы с цементом и бетоном. Сотрудники технической поддержки Norm Sement доводят до сведения участников информацию о новых видах цемента и бетона, производимых в Европе, о новшествах в их применении. Кроме того, проводятся тренинги на тему "Построение правильных отношений с клиентами и качественное обслуживание".

Norm Ustalar Klubu дарит членам клуба памятные подарки и проводит для них бонусные кампании. Так, мастера, использующие цемент компании Norm активнее других, награждаются подарочными разговорными минутами. А в конце мероприятия эти мастера получают ценные подарки – телевизоры, смартфоны, бытовую технику.

С 21 июня по 5 июля текущего года, по завершении тренингов на тему "Строительные материалы общего назначения; цемент и его особенности, использование цемента в растворах для кладки и штукатурки и для приготовления бетона", члены клуба Norm Ustalar Klubu прошли сертификационные экзамены. Около 800 мастеров, показавших хорошие результаты, получили сертификаты об окончании тренингов в ходе цикла мероприятий, организованных 20-30 сентября. Таким образом, став членами клуба, мастера-строители приобретают теоретические знания, что затем подтверждается сертификатом.

Клуб мастеров приносит пользу не только его участникам, но и клиентам, а значит, и обществу в целом. В ближайшем будущем клуб планирует посредством специального программного обеспечения объединить мастеров в одной виртуальной сети. Естественно, что мастера, умеющие налаживать профессиональные отношения с клиентами, а также лучше овладевшие техническими знаниями и навыками, будут оказывать услуги более высокого качества. Клиенты, находя таких мастеров в виртуальной сети по желаемым критериям, выиграют: ведь они воспользуются услугами настоящих профессионалов, а также продукцией Norm, отвечающей современным стандартам качества и изготовленной с применением новейших технологий.

Мастера, желающие стать членами клуба, могут получить подробную информацию, позвонив по номеру горячей линии 055 4801010. Те, кто хотят более подробно узнать о деятельности клуба, приглашаются на страницы Norm Ustalar Klubu в социальных сетях Facebook и Instagram:

https://www.facebook.com/NORMustalarklubu/,

https://www.instagram.com/normustalarklubu/ .

Став членами клуба, мастера приобретают возможность бесплатно принимать участие во всех тренингах и получать подарки.

Завод Norm Sement, неизменно ориентированный на конечного потребителя, всегда будет учитывать пожелания клиентов в применении инновационных продуктов и услуг, а также продолжать оказывать поддержку мастерам и заботиться о них.

На заводе Norm Sement, производственная мощность которого составляет 5 тысяч тонн клинкера в день, а в год – 2 миллиона тонн цемента, в настоящее время производятся четыре наименования цементной продукции. Производимая продукция, в частности, KLASS A марки CEM II/A-P 32,5R, KLASS B марки CEM II/B-L 32,5R, KLASS C500 марки CEM II/A-P 42,5 R и KLASS S (сульфатоустойчивый портландцемент) марки CEM II / A-P 42.5N, предлагается для продажи в двух видах: в мешках или навалом.

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