Для развития крипторынка в Азербайджане можно создать специальную зону - эксперт

7 октября 2018 07:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для развития в Азербайджане рынка криптовалют и технологии блокчейн можно создать специальную зону, на подобие свободной экономической зоны, считает маркетинг-директор компании Keepface Эмин Вели.

По словам маркетинг-директора, это позволило бы развивать данные технологии в стране, параллельно контролируя их и не допуская различных правонарушений.

"На сегодняшний день для развития крипторынка в Азербайджане необходимо оказывать ему поддержку. Это означает, что рынку необходимо более льготные условия. Этого можно добиться путем создания особой зоны, с соблюдением международного права, где все операции реализовывались бы с использованием криптовалют. В этой зоне предпринимателям и инвесторам можно было бы предоставлять определенные льготы. Это привлекло бы к нам различных инвесторов", - сказал Вели Trend в понедельник.

Маркетинг-директор отметил, что причина консервативного подхода государства к использованию криптовалют в большей мере связано с вопросами безопасности.

"Многие думают, что государство хочет получить какую-то финансовую выгоду, но это не так. Я считаю, что вопросом первостепенной важности для государства является обеспечение безопасности. Никто не хочет, чтобы криптовалюты использовались для финансирования незаконной деятельности. Это серьезный вопрос, и он беспокоит всех повсеместно. Создание зоны поможет контролировать данные вопросы. В рамках данной зоны можно открывать специальные школы, привлекать экспертов. Это позволит создать необходимую экосистему, чтобы помочь дальнейшему расширению и развитию рынка", - отметил Вели.

В целом, по его словам, в Азербайджане есть неплохие перспективы для развития крипторынка, и этим необходимо воспользоваться.

"Если не опоздать с принятием решения, то страна сможет стать лидером в регионе. Это позволит привлечь в страну большие объемы инвестиций и сделать ее привлекательной для предпринимателей и инвесторов из различных стран", - отметил Вели.

Напомним, что в начале апреля 2018 года в Азербайджане при участии заинтересованных сторон был создан Центр изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн. Деятельность Центра направлена на проведение просветительской работы, подготовку предложений по вопросу регулирования рынка криптовалют и блокчейн, а также оказание консалтинговых услуг в этой сфере.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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