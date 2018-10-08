В Узбекистане заметно подорожали стройматериалы

БАКУ /Trend/ - По данным Госкомстата Узбекистана, кирпич за 9 месяцев подорожал на 48,4 процента, цемент – на 24,7 процента, шпатлевка – на 16,5 процента, обои – на 16,3 процента, шифер – на 14,3 процента по сравнению с прошлым годом, передают "Новости Узбекистана".



Как отмечено в сообщении, лидерство по влиянию на прирост индекса потребительских цен на непродовольственные товары за этот период принадлежит строительным материалам.



При том, что непродовольственные товары (одежда, обувь, ткани и пряжа, бытовой текстиль, культтовары, медикаменты, товары личной гигиены, табачные изделия, горючее для автомобилей) в среднем прибавили в цене 9,1 процента, стройматериалы выросли на 18,4 процента.



Главный фактор снижения производства цемента аналитики видят в том, что строительная индустрия республики в 2018 году приняла энергетическую "таблетку" для роста цен. Для предприятий отрасли тарифы на потребление газа и электроэнергии повысились минимум на 60 процентов.



В частности, к предприятиям по производству жженого кирпича, асфальта и цемента, внедрившим энергоэффективные технологии и оборудование , а также использующим альтернативные виды топлива (уголь), в том числе сухой способ производства цемента, применяется коэффициент 1,6 к действующему тарифу за газ и электроэнергию.

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