Узбекский банк и ЕБРР подписали соглашения об участии в рисках

10 октября 2018 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и узбекский акционерный коммерческий банк «Хамкорбанк» подписали рамочное соглашение об участии в рисках, фондируемых средствами механизма разделения рисков, и рамочное соглашение о нефондируемом участии в рисках общей стоимостью в 15 миллионов долларов, сообщили в среду в узбекском банке.

Соглашения были подписаны накануне в рамках встречи руководства «Хамкорбанк» с делегацией ЕБРР, возглавляемой Надей Петковой, главой программы ЕБРР по развитию и финансированию малого и среднего бизнеса. В состав делегации также входили глава регионального представительства ЕБРР Нодир Мансуров и ведущие банкиры представительства Музаффар Хакимов и Шерзод Акбаров

Напомним, что ЕБРР и «Хамкорбанк» сотрудничают на протяжении 16 лет. За годы плодотворного сотрудничества ЕБРР неоднократно признавал узбекский банк ведущим и активным партнером в Узбекистане.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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