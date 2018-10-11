Казахстанская компания поможет построить в Ташкенте завод по переработке отходов

11 октября 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистанское государственное унитарное предприятие Maxsustrans и ГорКомТранс города Караганды (Казахстан) реализуют совместный проект по созданию в Ташкенте завода по переработке твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба столичной администрации.

«Целью документа является оказание теоретической и консультативно-практической помощи в изучении и распространении опыта двух предприятий по вопросам обращения с коммунальными отходами, включающим в себя организацию сбора, вывоза, сортировки и переработки коммунальных отходов», – говорится в сообщении.

Для подробного обсуждения указанных вопросов в городской администрации Ташкента прошла встреча с представителями администрации Караганды, где был конкретизирован перечень работ, которые будут выполнены в рамках взаимного сотрудничества.

В Узбекистане функционируют 186 полигонов захоронения отходов, где размещены 33,4 миллиона тонн мусора. По прогнозам специалистов, ежегодно накапливаемый объем твердых бытовых отходов в Узбекистане к 2030 году достигнет примерно 7 миллионов тонн.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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