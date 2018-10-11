Moody's: Армения столкнётся с большими финансовыми рисками

БАКУ /Trend/ - Шри-Ланка, Армения и Пакистан возглавляют список стран с формирующимся рынком, наиболее уязвимых для рисков рефинансирования, поскольку им грозит комбинация крупных предстоящих погашений и низких валютных резервов, передают армянские СМИ.



Таковы выводы рейтингового агентства Moody's.



«Поскольку международные суверенные облигации будут погашены в 2019 и 2020 годах, правительства Шри-Ланки, Армении и Пакистана будут подвержены более дорогостоящему долговому финансированию», - пишет аналитик Moody's Мэтью Циркоста. «Это может снизить доступность долга и повысить их долговое бремя, особенно если местные валюты обесценятся», - сказал он, передает Reuters.



Хотя суверенные кредитные рейтинги Шри-Ланки, Армении и Пакистана отражают то, насколько они уязвимы, дальнейший удар по их валютным резервам может повысить риск снижения притока капитала и более высоких расходов на рефинансирование. Это, в свою очередь, может бросить тень на кредитные рейтинги, считает Moody's.



В Армении в 2020 году ожидается погашение 500 миллионов долларов, что соответствует 3,9 процента ВВП.

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