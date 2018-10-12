ЕБРР профинансирует проекты в энергосекторе Узбекистана

12 октября 2018 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашения по проектам в сфере тепло- и водоснабжения и энергетики на общую сумму около 500 миллионов евро, говорится в пятницу в сообщении Госкомитета Узбекистана по инвестициям.

Подписание документов состоялось на полях узбекистано-французского бизнес-форума в Париже в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию.

«Данные проекты направлены на формирование благоприятных экономических условий в Узбекистане и улучшение условий жизни людей в отдаленных районах. В частности, достигнуты договоренности по модернизации тепло- и водоснабжения в Наманганской, Хорезмской областях и Ташкенте на общую сумму 260 миллионов евро, по обновлению системы водоотведения в Кашкадарьинской и Хорезмской областях - более чем на 100 миллионов евро», – говорится в сообщении.

Также была достигнута договоренность о сотрудничестве в области энергетики между ЕБРР, «Узбекэнерго» и Государственным комитетом по инвестициям в рамках проекта строительства подстанции Мурунтау общей стоимостью более 70 миллионов евро.

Ранее Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Узбекистана, которая определяет приоритеты банка в стране на ближайшие пять лет.

Отметим, что в период с 1992 по 2010 годы ЕБРР инвестировал в Узбекистане 894 миллиона евро в 54 проекта.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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