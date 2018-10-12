Джавид Гурбанов: Подготовка проекта реконструкции ж/д участка Баку-Лянкяран завершится к концу года (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:07)

БАКУ /Trend/ - Работы по проектированию, связанные с реконструкцией и переносом участка железной дороги Баку-Лянкяран, планируется завершить к концу текущего года.

Об этом в пятницу сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

«Средства на данный проект уже выделены государством. Подготовительные работы продолжаются. Проектирование завершится к концу текущего года. Оно осуществляется турецкой компанией. После этого мы приступим к работам по реконструкции и переносу участка железной дороги», - сказал Гурбанов.

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана ведет подготовительные работы по переносу железной дороги Баку-Астара. Речь шла о части железной дороги, которая проходит через Лянкаран и Астару. Отмечалось, что железная дорога проходит по морскому побережью и закрывает выход к морю. Кроме того, прилив размывает фундамент дороги, она быстрее выходит из строя, несмотря на ремонт.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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