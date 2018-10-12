Азербайджан направил экспортную миссию в Монголию

12 октября 2018 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По линии Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) организована экспортная миссия в Монголию, сообщил Trend в пятницу информированный источник.

По словам собеседника агентства, экспортная миссия, в состав которой входят представители порядка 20 крупных азербайджанских компаний, посетит Улан-Батор.

«В рамках визита миссии в начале предстоящей недели будет организован бизнес-форум Азербайджан-Монголия, пройдут встречи с официальными лицами этой страны, а также B2B-встречи между представителями бизнес-структур двух стран», - сказал источник.

Стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и Монголии, возможности экспорта азербайджанской продукции в эту страну.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская продукция демонстрируется в Катаре (ФОТО)
Экономика 9 октября 12:43
В Баку пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум
Бизнес 11 сентября 09:03
Азербайджан нацелен на увеличение торговых связей с Китаем
Бизнес 6 сентября 12:09
До конца года Азербайджан будет представлен единым стендом еще на нескольких международных выставках
Бизнес 6 сентября 12:01
Азербайджанские вина были удостоены наград на международном конкурсе (ФОТО)
Экономика 4 сентября 18:39
Азербайджан открыл за рубежом первый винный дом (ФОТО)
Экономика 3 сентября 16:20
Лента новостей
Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в $50 млрд
Беларусь 15:37
Завтра ночью и утром в Баку местами возможны дожди
Общество 15:33
Декоративное искусство и интерьер в Баку международного масштаба (ФОТО)
Социум 15:33
Новый посол ЕС в Грузии Карль Харцель встретился с председателем Конституционного суда
Грузия 15:33
Беньямин Нетаньяху посетил эсминец ВМС США, зашедший в порт Ашдода
Израиль 15:30
Скоростные поезда по маршруту Баку-Гянджа будут следовать со скоростью 159 км/ч
Бизнес 15:30
Парламент Азербайджана утвердил соглашение по блоку D230
Энергетика 15:23
Kapital Bank является официальным партнером Международной выставки образования
Общество 15:19
Центр «Barama» компании Azercell продолжает оказывать поддержку молодым стартапам в Гяндже (ФОТО)
ИКТ 15:11