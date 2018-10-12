В Узбекистане с марта 2018 года было выпущено более 340 грузовиков "Камаз"

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с марта 2018 года было произведено 344 автомобилей "Камаз", передаёт "Подробно.uz".

Производство российских грузовиков было запущено в марте 2018 года на площадях предприятия UzAutoTrailer, расположенного в городе Джамбай Самаркандской области.

В настоящее время модельный ряд собираемых на заводе грузовиков "Камаз" состоит из 11 видов грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Двигатели, которыми оснащаются эти автомобили, имеют мощность от 240 до 401 лошадиных сил и отвечают экологическим нормам Евро-3, Евро-4 и Евро-5.

Производственная мощность завода – 1,5 тысячи грузовиков в год с последующим увеличением до трех тысяч единиц. Планируется, что выпущенная в Узбекистане российская техника будет поставляться не только на местный рынок, но и в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, совместно с ПАО "Камаз" разработана отдельная стратегия по организации современной дилерской и сервисной сети во всех 12 регионах Узбекистана, а также выхода продукции узбекского производства на зарубежные рынки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.