Международный банк Азербайджана представил новый имиджевый ролик

17 октября 2018 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА), в рамках концепта “Банк страны” под лозунгом “Вместе создаем ценность” представил общественности новый имиджевый ролик. Ролик отражает прошлое, настоящий этап развития и взгляд в будущее банка, занимающего важное место в жизни Азербайджана.

Как говорится в сообщении банка, новый имиджевый видеоролик повествует о крупных проектах, в которых принял участие Международный банк Азербайджана, а также о возможностях, созданных банком в каждой точке страны для различных клиентских сегментов. Внимание акцентируется на клиентоориентированности банка, охвате и доступности сети обслуживания для каждого жителя страны.

Повествование в имиджевом ролике ведется от лица первого банкомата, установленного в Азербайджане в 1997-ом году. Этот банкомат является первым банкоматом страны, обслуживаемым со стороны первого национального процессингового центра Азербайджана (AzeriCard). В ролике от лица банкомата повествуется о времени в котором мы живем. Видеоролик символизирует ценности, создаваемые всеми людьми этой страны.

В качестве музыкального сопровождения используется произведение известного композитора Асафа Зейналлы «Ölkəm», что еще больше усиливает его содержание. Композиция, представленная в новой аранжировке, создает общую гармонию между текстом и изображением.

Исполняющий обязанности председателя правления МБА Аббас Ибрагимов сказал: «Этот имиджевый ролик в первую очередь стал выражением нашей благодарности государству, постоянно оказывающему поддержку Международному банку Азербайджана, и всем людям нашей страны. Эти, ставшие родными отношения, укрепляют банк, и нацеливают его на дальнейшее развитие. Видеоролик акцентирует внимание общественности на положительных процессах, происходящих сегодня в Международном банке Азербайджана, ставшим современным государственным банком страны. С целью оправдания ожиданий наших партнеров и клиентов мы постоянно обновляемся и движемся вперед, оставив трудности в прошлом».

Имиджевый ролик подготовлен со стороны известной в Азербайджане продакшн-компании “Cinealliance”, его режиссером выступил Алексей Ламах. Международный банк Азербайджана благодарит своих партнеров SOCAR, ПО «Азерхимия», ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ООО “Baku Steel Company” за поддержку, оказанную во время съемок.

Линк на просмотр видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=26Oh-yNVROk&feature=youtu.be

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