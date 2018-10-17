Очередная кампания от Unibank для пенсионеров: комиссии по кредитам стали 0%

БАКУ /Trend/ - Проведение специальных кампаний для пенсионеров в Unibank стало уже традицией. Чтобы кредит для пенсионеров стал выгодней, Unibank сделал наличные потребительские кредиты БЕЗ КОМИССИИ.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, с сегодняшнего дня любой, у кого пенсия выше 100 манат, может обратиться в филиалы Unibank, чтобы оформить кредит с 0% комиссией. Кампания продолжается до 17 ноября.

Преимущества, которые пенсионеры получат, взяв кредит в Unibank:

-комиссия: 0%

-нет взноса за страхование;

-не требуется поручитель;

-клиент сам выбирает дату оплаты

-минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

-процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

-написав на whatsapp 050 778 8117;

-позвонив на информационный центр 117;

-обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал (Бешмертебе); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); “Гянджлик”; “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгайыт”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находится такой крупный мировой финансовый институт, как Европейский банк развития и реконструкции.

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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