В Азербайджане предлагается снабдить автосредства по перевозке пчелиных ульев специальными опознавательными знаками

19 октября 2018 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для роста числа местных медоносных пород пчел министерство сельского хозяйства готовит предложения по изменениям в закон «О пчеловодстве».

Члены Ассоциации пчеловодов Азербайджана, встретившиеся с министром Инамом Керимовым, выдвинули более десяти предложений, которые могут поддержать развитие пчеловодства, сказал заместитель завотделом информационного отдела министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

Специалисты предложили организовать в Азербайджане производство ящиков, ульев, тары, наладить поставку лекарств для пчел, создать специальную лабораторию для пчеловодства, организовать работу по борьбе с болезнями пчел, проводить тренинги для пчеловодов.

Один из основных вопросов, предложенных пчеловодами, был связан с тем, чтобы при перевозке ульев были созданы специальные условия для транспортных средств, им выдавались специальные опознавательных знаков для обеспечения их безопасности: «Необходимо изменить конструкцию транспортного средства, перевозящего пчелиные улья, в связи, с чем возникает вопрос о выдаче им специальных опознавательных знаков».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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