Шавкат Мирзиёев либерализовал экспорт плодоовощной продукции Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки», передаёт "UzDaily.uz".

Согласно документу, юридические лица – экспортеры плодоовощной продукции имеют право осуществлять экспорт плодоовощной продукции без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков.

При этом, как отмечается в постановлении, предприятия, которые не обеспечили своевременное поступление выручки от экспорта плодоовощной продукции, будут вноситься в реестр недобросовестных экспортеров плодоовощной продукции, с применением к ним требований по получению 100-процентной предварительной оплаты при экспорте плодоовощной продукции.

Также президент предоставил право субъектам предпринимательства осуществлять экспорт плодоовощной продукции без наличия лицензии на оптовую торговлю. При этом к выручке индивидуальных предпринимателей, поступившей от экспорта плодоовощной продукции, применяется порядок налогообложения, предусматривающий уплату единого налогового платежа.

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