Япония заинтересована в использовании проекта «Один пояс и один путь» для торговли с Азербайджаном - посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Япония заинтересована в использовании трансевразийского транспортного коридора в рамках проекта "Один пояс и один путь" для развития торговли с Азербайджаном. Об этом сказал Trend посол Японии в Азербайджане Теруйуки Катори.

По словам Катори, использование данного транспортного коридора способно существенно сократить время транспортировки товаров из Японии, что способствует дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между странами.

"Так, в Азербайджане, например, очень популярны японские автомобили. Сейчас они попадают в страну через Грузию, куда, в свою очередь, переправляются морским путём через Чёрное море. Такой путь занимает до трёх недель. Использование же трансевразийского маршрута способно сократить время в пути до 10 дней", – отметил посол.

Катори также подчеркнул, что хоть и не все предложенные варианты маршрута транспортного коридора в рамках проекта "Один пояс и один путь" проходят непосредственно через Азербайджан, страна, тем не менее, с лёгкостью может интегрировать с ними посредством проекта "Север-Юг" и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Дипломат отметил, что, несмотря на то, что в вопросе реализации проекта "Один пояс и один путь" и существуют определённые политические нюансы, с экономической точки зрения проект выгоден всем странам, расположенным по данному маршруту, и приведёт к развитию экономического сотрудничества между ними.

Касаясь темы развития взаимоотношений, посол напомнил, что принятое Японией в сентябре решение по упрощению визового режима с Азербайджаном внесёт существенный вклад в укрепление сотрудничества.

В последнее время, по словам посла, наблюдается рост турпотока между двумя странами. Растёт число поездок как японских граждан в Азербайджан, так и азербайджанцев в Японию, в том числе в деловых целях.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. С начала эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 100 тысяч тонн грузов в 102 контейнерных поездах.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Общая протяженность БТК составляет 826 километров.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Проект рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран.

Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза.

"Один пояс и один путь" – выдвинутое в 2013 году Китаем предложение объединённых проектов "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути XXI века". Согласно официальным данным, "Один пояс и один путь" охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе "новые экономики", и развитые страны. На охватываемой проектом территории сосредоточены богатые запасы природных ресурсов, проживает 63 процента населения планеты, а предположительный экономический потенциал составляет 21 триллионов долларов.

В рамках реализации проекта "Экономического пояса Шёлкового пути" рассматривается создание трёх трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай – Центральная Азия – Россия – Европа), центрального (Китай-Центральная и Передняя Азия – Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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