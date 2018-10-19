Узбекистан и Кыргызстан обсудили торгово-экономическое сотрудничество

19 октября 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, а также вопросы фитосанитарии и карантина плодоовощной продукции, таможенных процедур, транспортировки и транзита грузов, сообщили в пятницу в министерстве внешней торговли Узбекистана.

Согласно информации, 18 октября 2018 года заместитель министра внешней торговли Сахиб Саифназаров провел переговоры с заместителем министра экономики Кыргызстана Эльдаром Абакировым.

Делегация Кыргызстана находится с визитом в Ташкенте, с целью участия в заседании Совета Рамочного соглашения по вопросам торговли и инвестиций в Центрально-Азиатском торговом форуме.

Стороны обсудили ход реализации двусторонних соглашений, достигнутых в рамках встреч на высшем и высоком уровне, и отметили, что в последние годы наблюдается стабильный рост объема взаимной торговли.

В январе-сентябре 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 45,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 285 миллионов долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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