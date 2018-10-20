Узбекистан ликвидирует государственный сельскохозяйственный холдинг "Узбекозиковкатхолдинг"

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане намерены ликвидировать холдинговую компанию "Узбекозиковкатхолдинг", передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на проект постановления главы государства.

Согласно информации, фактическое положение дел в пищевой отрасли свидетельствует о наличии проблем, связанных с зарегулированностью управления предприятиями, наличием излишних звеньев и дублирующих функций, отсутствием системной работы, в результате чего привлечение инвестиций, внедрение передовых технологий и развитие отрасли в целом осуществляются низкими темпами.

Не соответствует международной практике и современным требованиям наличие до настоящего времени планового метода при прогнозировании производства пищевой отрасли, в следствие чего производители не могут самостоятельно определять объемы производства с учетом реально складывающейся ситуации на рынке сбыта, а также увеличивать экспорт и продвигать национальные бренды на зарубежные рынки.

В ходе ликвидационного процесса государственные доли в уставных капиталах организаций ХК "Узбекозиковкатхолдинг" планируется передать Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Подведомственная "Узбекозиковкатхолдингу" компания "Узагроэкспорт" будет передана в введение Министерства внешней торговли.

Научно-технический совет и Технический комитет по стандартизации пищевых продуктов планируется передать Министерству сельского хозяйства, а разработку ГОСТов, стандартов и технических регламентов на пищевую продукцию – ГУП "Центр стандартизации сельского хозяйства".

Кроме того, запланировано создание Ассоциации "Озиковкатсаноат". Она должна объединить на добровольной основе предприятия и организации, осуществляющие деятельность по производству и реализации продукции пищевой промышленности.

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