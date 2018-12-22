Индекс NASDAQ на торгах в США упал почти на 3%

Американский индекс электронной биржи NASDAQ снизился в пятницу по итогам сессии на 2,99%, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

NASDAQ упал на 195,41 пункта до отметки 6 332,99 пункта. Американский промышленный индекс Dow Jones потерял 414,23 (1,81%) пункта и установился на отметке 22 445,37 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, сократился на 50,84 пункта (2,06%) и оказался на отметке 2 416,58 пункта.

По итогам сессии подешевели акции целого ряда технологических компаний. В частности, Apple - на 3,89%, Microsoft - на 3,23%, Facebook - на 6,63%, Twitter - на 6,76%, Alphabet - на 2,96%.

Как сообщил агентству Bloomberg специалист по инвестициям аналитической компании Washington Crossing Advisors Чад Моргенлендер, снижение индексов вызвано сочетанием различных факторов, в частности, опасений по поводу перспектив роста мировой экономики и планов ФРС США. Кроме того, он отметил наличие "политических рисков в США и по всему миру". Как констатировал Моргенлендер, ситуация на рынках в настоящее время сильно отличается от положения, которое имело место в 2017 году.

NASDAQ потерял примерно 20% по сравнению с зафиксированными в августе показателями. Тогда индекс впервые превысил отметку в 8 тыс. пунктов в свете договоренности между США и Мексикой по торговле.

"Рост высокими темпами не может продолжаться вечно", - приводит газета The Wall Street Journal комментарий эксперта консультационной компании Wells Fargo Investment Institute Скотта Рена. Он отметил, что снижение котировок может быть обусловлено опасениями, касающимися новых мер со стороны регуляторов или по поводу замедления роста мировой экономики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.