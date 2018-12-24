2018-ый запомнится годом больших изменений и новшеств в бизнес-среде Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Завершающийся 2018 год запомнится как период больших перемен и новшеств в деловой среде Азербайджана, сказал в понедельник заместитель министра по налогам Метин Эйнуллаев на «Форуме участников внешней торговли: Применение системы пропуска "Зеленый коридор"».

«Конечно же, Государственный таможенный комитет и министерство по налогам являются одними из важных структур, которые влияют на бизнес-среду страны», - сказал Эйнуллаев.

Одной из важных задач, отметил замминистра, поставленных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в этом направлении, является обеспечение прозрачности. Он отметил, что в 2018 году с этой целью, было предпринято множество мер, проведены реформы, созданы условия для того, чтобы предприниматели могли свободно заниматься бизнесом.

По его словам, «Зеленый коридор» является примером в стремлении государства обеспечить прозрачность в данной сфере.

Далее замминистра подчеркнул, что основной целью министерства является призвать предпринимателей, как на законодательном, так и на административном уровнях добровольно участвовать в налоговых операциях.

Отметим, что в понедельник в Баку состоялся форум, приуроченный к применению в Азербайджане с первого февраля 2019 года «Зеленого коридора», который значительно упростит экспортно-импортные операции. Указ об утверждении «Порядка получения права постоянного использования участниками внешней торговли системы пропуска "Зеленый коридор", приостановления, ликвидации и восстановления этих прав» подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 21 декабря 2018 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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