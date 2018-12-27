Утвержден новый состав руководства Национального депозитарного центра Азербайджана

27 декабря 2018 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В руководстве Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана произошли изменения, сообщает в среду Trend со ссылкой на депозитарий.

Как отмечается, решением Наблюдательного совета НДЦ утвержден новый состав правления, в который вошли три человека: председатель правления – Араз Алиев, заместитель председателя правления – Мушвиг Ахмедли, член правления – Лейла Гаралова.

Ранее правление НДЦ состояло из четырех человек. Помимо Алиева и Гараловой, в состав руководства депозитария входили Васиф Селимов и Ильгар Гурбанов. Мушвиг Ахмедли в предыдущий состав правления не входил.

Отметим, что НДЦ действует с 1997 года. Члена депозитария являются инвестиционные компании и депозитарии инвестиционных фондов. Объем сделок на НДЦ в январе-ноябре 2018 года составил 13,3 миллиарда манатов. За год наибольший прирост был зафиксирован по внебиржевым сделкам – в 2,2 раза, до 344,16 миллиона манатов.

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