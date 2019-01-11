БАКУ /Trend/ - С августа 2019 года в Турции вступят новые условия для продажи подержанных автомобилей. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что согласно новым правилам все продавцы поддержанных автомобилей должны будут провести обязательную диагностику автомобилей во время продажи. В свою очередь, продавцы должны будут дать гарантию на двигатель, дифференциал и на электрическую систему автомобиля как минимум на пять тысяч километров.

Сообщается что эти правила введены для защиты прав потребителей.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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