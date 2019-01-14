Азербайджан и Корея подписали Рамочное соглашение о грантовой поддержке

14 января 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Корея подписали Рамочное соглашение о грантовой поддержке. Подписание состоялось во время встречи министра экономики Шахина Мустафаева с послом Республики Корея в Азербайджане Ким Тонг Опом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Документ предусматривает продолжение совместного сотрудничества по технической помощи и грантовой поддержке между двумя странами.

Во время встречи министр подчеркнул, что между Азербайджаном и Кореей создана договорно-правовая база, и до сегодняшнего дня подписано 57 документов, что в Азербайджане зарегистрировано 74 корейские компании, они участвуют в качестве подрядчиков в государственных проектах.

Мустафаев подчеркнул расширение торгово-экономических связей, отметил, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года товарооборот за 11 месяцев 2018 года вырос вдвое. Корейская сторона вложила в азербайджанскую экономику около 180 миллионов долларов, а Азербайджан инвестировал в Корею 474 миллион долларов.

Министр подчеркнул, что согласно отчету Всемирного банка "Doing Business 2019" Азербайджан улучшил свою позицию, поднявшись на 32 ступени, и занял 25 место среди 190 стран, войдя в десятку стран-реформаторов.

Посол Кореи Ким Тонг Оп сказал, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, и подписанный документ будет значим с этой точки зрения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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