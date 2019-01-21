Парламент Турции утвердил проект строительство «Большого стамбульского тоннеля»

БАКУ /Trend/ - Парламент Турции утвердил проект строительства «Большого стамбульского тоннеля». Об этом пишет Trend со ссылкой на парламент.

В сообщении отмечается, что на днях план строительство «Большого стамбульского тоннеля» также был передан в мэрию Стамбула, где было предоставлено разрешение на строительство.

Отметим, что ранее в министерстве, транспорта и инфраструктуры Турции сообщили Trend, что тендер на строительство «Большого стамбульского тоннеля» будет объявлен в начале 2019 года.

«Проект предусматривает строительство первого в мире трехъярусного тоннеля под проливом Босфор в Стамбуле. Планируется проложить тоннель на глубине 110 метров, а его протяженность составит 6,5 километра. Через тоннель будут проложены одна железнодорожная и две автомобильные магистрали, которые соединят азиатскую и европейскую части Стамбула», - сказали в министерстве.

Согласно информации, пропускная способность тоннеля составит 6,5 миллиона пассажиров в год.

Напомним, что в настоящее время в Турции функционируют 39 автомобильных и три железнодорожных тоннеля.

На сегодня продолжается строительство тоннелей Yeni Zigana Dağı, Kop Dağı, Sabuncubeli и Dolmabahçe-Fulya.

(Автор: Руфиз Хафизоглу Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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