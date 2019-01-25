В Азербайджане предлагается ужесточить борьбу с фальсификацией молочной продукции

25 января 2019 08:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Ассоциация производителей и экспортеров молока и молочных продуктов (ASEB) предлагает ужесточить борьбу с фальсификацией на рынке молочной продукции, сказал Trend председатель правления ASEB Самир Эюбов.

По его словам, данная проблема обретает глобальный масштаб и не позволяет крупным и средним предприятиям страны встать на нормальный путь развития.

"Фальсифицированная продукция представлена в широчайшем ассортименте, почти что во всех категориях. Она продается как в торговых точках, так и на улице, и с этим необходимо бороться. С уверенностью могу сказать, что 50 процентов продукции, которая продается в торговых объектах, в той или иной ее форме - фальсификаты. Этот показатель намного выше в уличной торговле - 70 процентов. В основе поддельной продукции лежит пальмовое масло. Это когда у свежего молока забирается его натуральный молочный жир, который продается отдельно по дорогой цене, а вместо него добавляется растительный жир, как правило - пальмовое масло. И такую продукцию выставляют на продажу", - сказал Эюбов.

Для борьбы с контрафактной продукцией, считает председатель правления ASEB, необходимо в первую очередь усилить контроль над качеством продукции и серьезно поставить вопрос о маркировке, чтобы информация на товаре соответствовала его содержимому.

"Проверки качества должны проводиться каждый день. Необходимо ввести высокие штрафы за фальсифицированный продукт. В первую очередь - если товар не соответствует маркировке либо он вовсе без маркировки. Такие меры могут позволить нашим предприятиям-производителям встать на нормальный путь развития", - сказал Эюбов.

В Азербайджане, по его словам, немало предприятий, занимающихся производством натурального молока. Производственная мощность таких предприятий достигает 50 тонн в сутки.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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