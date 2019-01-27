В Азербайджане запускается сборочное производство автомобилей ГАЗ

27 января 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане состоится закладка фундамента предприятия по сборке автомобилей ГАЗ, сказал Trend источник близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, предприятие будет базироваться в промышленном квартале, расположенном в Гаджигабульском районе.

На предприятии будут собираться легкие коммерческие автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".

Как сообщалось ранее, на основе базовых моделей автомобилей ГАЗ в дальнейшем планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи и школьных микроавтобусов. Ежегодно предприятие будет производить до одной тысячи коммерческих автомобилей.

Ранее также сообщалось, что в строительство завода будет инвестировано 14 миллионов манатов.

Меморандум о создании сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан "Горьковским автомобильным заводом" и компанией AzerMash в апреле 2018 года в Баку. Согласно договоренности, ГАЗ организует поставки машинокомплектов на сборочное производство, обучение и сертификацию специалистов AzerMash, а также предоставит необходимую документацию и лицензии.

Также в рамках договоренности сторон планируется проведение совместной работы по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

Дистрибуцией и сервисным обслуживанием автомобилей ГАЗ на территории Азербайджана займется компания AzEurocar - дочернее предприятие AzerMash.

Официальный курс на 26 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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