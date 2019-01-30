Азербайджан и Карачаево-Черкесия обсудят возможности расширения экономического сотрудничества

30 января 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов первого февраля посетит Баку, сообщили в среду Trend в министерстве экономики Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в рамках пребывания в Баку Темрезов проведет ряд встреч и обсудит текущее состояние и возможности расширения экономического сотрудничества между Азерабйджаном и Карачаево-Черкесией.

Делегация Карачаево-Черкесии также посетит ряд предприятий в Азербайджане.

Отметим, что Карачаево-Черкесия входит в состав Северо-Кавказского федерального округа России. В республике преобладает промышленное и аграрное производство.

По данным Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, в январе-ноябре 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией составил 588,05 тысячи долларов. Азербайджан, наряду с Грузией, Польшей и Китаем, является основным потребителем древесины и целлюлозно-бумажных изделий, производимых в республике.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @Hasanli_Azad

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