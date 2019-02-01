Казахстан отправил в Азербайджан очередной электровоз

1 февраля 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Очередной электровоз АZ8A казахстанского производства отправлен со станции «Сороковая» для ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), передает Trend со ссылкой на пресс-службу «Казахстанских железных дорог».

Электровоз проделал путь в 2,5 тысячи километров по железной дороге до станции «Курык-порт», а затем был отправлен паромным судном «Меркурий» в Бакинский международный морской торговый порт в азербайджанском поселке Алят.

Отметим, что AZ8A - это тяжелый грузовой локомотив из серии Prima T8, за основу которого взят локомотив KZ8A, в настоящее время эксплуатирующийся в Казахстане. AZ8A разработан для эксплуатации при температуре от -25 до 50 градусов Цельсия. Сборка локомотива производится на электровозосборочном заводе «Электровоз Кұрастыру Зауыты» в Астане.

Первый электровоз этой модели был доставлен в Азербайджан в декабре 2018 года. Всего планируется поставить ЗАО АЖД 40 электровозов АZ8A.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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