Как арендовать квартиры с правом выкупа в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 января 2019 года подписал указ о формировании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством последующей продажи.

Указом утвержден "Порядок сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с обязательством продажи". В связи с этим Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

В интервью Trend в Азербайджанском ипотечном и кредитно-гарантийном фонде (АИКГФ) внесли ясность в вопросы, связанные с механизмом осуществления аренды квартир с правом выкупа.

Основные правила

Аренда квартир с обязательством права выкупа будет осуществляться в Азербайджане на срок от трех до 25 лет, что будет отражено в договоре.

Такое условие предусмотрено в порядке сдачи в аренду жилых площадей АИКГФ с обязательством продажи, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно порядку, АИКГФ получает право приобретать жилплощадь для ее последующей сдачи в аренду с правом выкупа.

При этом покупка Фондом такого жилья может осуществляться за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.

Для заключения договора аренды возрастной ценз не предусмотрен.

Правила позволяют арендатору передавать свои права по договору аренды третьему лицу, а также позволяют арендатору передавать свои права по договору аренды наследникам в момент смерти арендатора.

Важные условия

Сдача в аренду жилых площадей с правом выкупа будет осуществляться при соблюдении ряда условий.

Во-первых, арендатором должен быть гражданин Азербайджана, и на момент обращения, у него не должно быть просроченных, обязательств, кредитов.

В механизме ипотечного кредитования существуют строгие требования к возрастному ограничению, подтверждению дохода и предоплате. Это связано с тем, что жилое помещение, приобретенное за счет средств Фонда, предварительно оплачивается в собственность должника и предоставляется только с ипотекой.

Арендатор должен перевести средства на счет Фонда в размере 12-кратной суммы ежемесячного платежа после подписания с ним договора.

Затем платежи осуществляются ежемесячно.

Рыночная стоимость жилплощади будет определяться независимым оценщиком, жилая площадь должна быть застрахована по оцененной стоимости.

После заключения договора, арендатор должен оплатить как минимум годовую арендную стоимость в качестве предоплаты. При этом полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора.

Только с четвертого года аренды арендатор может передать право на аренду жилплощади третьему лицу с согласия Фонда.

В случае смерти арендатора, права по арендному договору переходят к его наследникам.

Требования к арендаторам

Стоимость аренды жилых площадей с обязательством продажи не должна быть ниже рыночной и жилье должно быть застраховано Фондом. Это одно из основных требований.

Наряду с этим Фонд имеет право предъявлять дополнительные требования к арендаторам.

В соответствии с условиями аренды, адрес жилой площади, здания, этажа, площадь и количество комнат определяются Фондом, затем предлагается населению через электронную систему с указанием стоимости жилья и ежемесячных платежей.

В свою очередь населению также может воспользоваться правом подключения к электронной системе.

Перечень обязательств АИФ

Согласно порядку, Фонд должен выставлять на аренду жилплощадь, полностью отремонтированную и обеспеченную электроэнергией, водой и газом.

С обязательством продажи на условиях аренды должны быть предоставлены дома, построенные после 2013 года, обеспеченные газом, водой и электричеством. В то же время в выборе расположения и типа жилых площадей будут учтены также и интересы населения.

Арендуемые жилые помещения будут застрахованы страховыми компаниями. В этом случае страховые взносы будут оплачены Фондом, а стоимость жилой площади будет учтена при расчете ежемесячных платежей арендатора.

О разнице между ипотекой и механизмом аренды

Одно из основных различий между обязательством аренды и ипотечным кредитованием в том, что жилое помещение принадлежит Фонду и передается арендатору по завершению платежей.

Стоит учесть, что Фонд не имеет прибыли от ежемесячных платежей, и учитываются только расходы на приобретение жилой площади, расходы на закупку, стоимость средств, привлеченных для этой цели, содержание, управление и страхование жилой площади.

Стоимость жилплощади и ежемесячные платежи будут варьироваться в зависимости от местоположения жилой площади. При этом гражданам будет предоставлена свободная возможность выбора любого дома на их усмотрение.

При сдаче в аренду жилых площадей с обязательством продажи страхование жизни не обязательно.

Кроме того, арендатор на четвертом году аренды может с согласия Фонда передать право на аренду жилплощади третьему лицу.

В случае смерти арендатора, права по арендному договору переходят к его наследникам.

Сдача квартир в аренду будет проходить на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему.

Отметим, что Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд создано указом Президента Ильхама Алиева от 26 декабря 2017 года. Фонд является правопреемником Азербайджанского ипотечного фонда, его уставный капитал равен 466 миллионам манатов.

В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, в том числе социальных жилищных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств, для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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