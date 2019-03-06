Азербайджан и ВБ реализовали 50 проектов на $4 млрд - замминистра

6 марта 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) реализовали с начала 90-х годов порядка 50 проектов стоимостью свыше четырех миллиардов долларов, что является показателем успешного двустороннего сотрудничества.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказала заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на форуме в Баку на тему "Диверсификация экономики - роль частного сектора".

По словам замминистра, Всемирный банк оказывал всестороннюю поддержку на самых различных этапах развития экономики страны.

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