В Азербайджане увеличилось число налогоплательщиков

7 марта 2019 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе 2019 года число зарегистрированных налогоплательщиков составило 9346, из которых 1243 - юридические лица, 8103 - физические, что подразумевает рост на 29,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на министерство по налогам Азербайджана.

Удельный вес налогоплательщиков из регионов составил 54,8 процента. За отчетный период среди зарегистрированных электронным путем налогоплательщиков доля юридических лиц составила 69,1 процента, а физических – 1,8 процента.

Число хозяйствующих субъектов (объектов) за февраль 2019 года составило 3896, что выше показателя прошлого года на 51,6 процента. Так же за этот период возросло число контрольно- кассовых аппаратов - 2493, а число POS-терминалов составило 908, что подразумевает рост числа аппаратов на 91,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и POS-терминалов на 16,7 процента.

На первое марта 2019 года число прошедших регистрацию налогоплательщиков составило 988158.

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